Muore Maradona e la giornata contro la violenza sulle donne è subito dimenticata (Di venerdì 27 novembre 2020) Il 25 novembre 2020, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, ha coinciso con la morte di un calciatore mito: Diego Armando Maradona. Una notizia nella quale inciampi anche se non vuoi, perché non c’è un luogo nel quale non se ne parli. Nei tg, tutti (e in particolare quelli del servizio pubblico) della serata del 25 novembre, ignorando che sono state centinaia le iniziative piccole e grandi, istituzionali e di movimento, individuali e collettive, on line e in presenza, in Italia e nel mondo, che hanno trattato del tema della giornata, la prima notizia, la più approfondita e in risalto è stata una sola: la morte di Maradona. Anche se proprio in questo giorno si è passate, in Italia, da 91 a 93 donne ammazzate da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Il 25 novembre 2020,internazionalelamaschile, ha coinciso con la morte di un calciatore mito: Diego Armando. Una notizia nella quale inciampi anche se non vuoi, perché non c’è un luogo nel quale non se ne parli. Nei tg, tutti (e in particolare quelli del servizio pubblico) della serata del 25 novembre, ignorando che sono state centinaia le iniziative piccole e grandi, istituzionali e di movimento, individuali e collettive, on line e in presenza, in Italia e nel mondo, che hanno trattato del tema della, la prima notizia, la più approfondita e in risalto è stata una sola: la morte di. Anche se proprio in questo giorno si è passate, in Italia, da 91 a 93ammazzate da ...

