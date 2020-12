Mascherine chirurgiche e mascherine compostabili in bambù: una combinazione efficace al 99,8% contro il coronavirus (Di venerdì 27 novembre 2020) Aumentare l’efficacia di protezione delle mascherine chirurgiche garantendo il 99,8% di filtrazione batterica e una superficie sempre pulita verso l’esterno. Questo è ciò che si ottiene attraverso l’utilizzo combinato di due mascherine, una “tradizionale” chirurgia e una monovelo compostabile al bambù, realizzata con un brevetto di Körber Tissue, che garantiscono una maggiore protezione negli ambienti più affollati come aeroporti, mezzi di trasporto, centri commerciali e contesti scolastici. “Abbiamo creato le mascherine Myfaceroll durante il lockdown per un utilizzo “usa e getta” quotidiano in situazioni collettive– commenta Enrico Zino, Direttore Marketing del Gruppo Körber Tissue – Oggi le analisi di laboratorio hanno dimostrato che sovrapponendole ... Leggi su newsagent (Di venerdì 27 novembre 2020) Aumentare l’efficacia di protezione dellegarantendo il 99,8% di filtrazione batterica e una superficie sempre pulita verso l’esterno. Questo è ciò che si ottiene attraverso l’utilizzo combinato di due, una “tradizionale” chirurgia e una monovelo compostabile al, realizzata con un brevetto di Körber Tissue, che garantiscono una maggiore protezione negli ambienti più affollati come aeroporti, mezzi di trasporto, centri commerciali e contesti scolastici. “Abbiamo creato leMyfaceroll durante il lockdown per un utilizzo “usa e getta” quotidiano in situazioni collettive– commenta Enrico Zino, Direttore Marketing del Gruppo Körber Tissue – Oggi le analisi di laboratorio hanno dimostrato che sovrapponendole ...

Marco_dreams : @rimmel83837671 Quando in Italia Arcuri faceva i bandi delle mascherine in Germania arrivavano aerei su aerei dalla… - AAvantek : Da noi trovate a disponibilità immediata sia le mascherine chirurgiche che le mascherine FFP2 certificate CE, a pre… - unikamask : Mettiamo un freno all'inquinamento da mascherine chirurgiche prima che sia troppo tardi. Scegli UNIKA, la prima ma… - InSic_it : #DPI Colpisce (ma non sorrende) il Report di Assosistema sull'acquisto di DPI nel 2020 con il boom (+2094%) degli… - fransidecandia : La civiltà: sul volo Francoforte-Roma le hostess stanno distribuendo a tutti quelli con mascherine di stoffa delle… -