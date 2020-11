Maradona tra i re di Napoli: mega poster in Piazza Plebiscito tra le statue dei sovrani (Di venerdì 27 novembre 2020) Maradona si è preso Piazza Plebiscito. Il grande ritratto di Diego posizionato dai tifosi davanti all’ingresso di Palazzo Reale ieri sera si è già trasformato in un nuovo altare alla memoria di Diego. Stamattina centinaia di napoletani si sono recati a visitarlo, portando fiori e disegni, accendendo candele. Moltissimi ricordano il dolore collettivo della città facendo delle foto davanti al ritratto di Maradona che è proprio al centro della galleria di statue dei re di Napoli, diventando idealmente il nono sovrano raffigurato. Tanti anche i bambini che vanno davanti all’immagine di Maradona con il pallone tra i piedi e si fanno fotografare, come a prendere un’investitura calcistica. E lo spazio davanti Palazzo Reale diventa anche luogo di chiacchiere fugaci sui ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020)si è preso. Il grande ritratto di Diego posizionato dai tifosi davanti all’ingresso di Palazzo Reale ieri sera si è già trasformato in un nuovo altare alla memoria di Diego. Stamattina centinaia di napoletani si sono recati a visitarlo, portando fiori e disegni, accendendo candele. Moltissimi ricordano il dolore collettivo della città facendo delle foto davanti al ritratto diche è proprio al centro della galleria didei re di, diventando idealmente il nono sovrano raffigurato. Tanti anche i bambini che vanno davanti all’immagine dicon il pallone tra i piedi e si fanno fotografare, come a prendere un’investitura calcistica. E lo spazio davanti Palazzo Reale diventa anche luogo di chiacchiere fugaci sui ...

