Mancia di Natale per i dipendenti Amazon: 300 euro lordi. In tutto 420 milioni, un centesimo di quanto ha guadagnato Bezos nel 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) Amazon in contropiede, sbaglia il gol a porta vuota. Nel giorno della mobilitazione globale “Make Amazon Pay”, a tutela dei diritti dei lavoratori, il colosso dell’e-commerce annuncia che distribuirà 500 milioni di dollari (420 milioni di euro) come gratifica natalizia ai suoi dipendenti della logistica. Il premio a causa del “lavoro straordinario” a cui sono costretti quest’anno, in occasione delle festività, per via dell’emergenza Covid. Tanto? “In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)in contropiede, sbaglia il gol a porta vuota. Nel giorno della mobilitazione globale “MakePay”, a tutela dei diritti dei lavoratori, il colosso dell’e-commerce annuncia che distribuirà 500di dollari (420di) come gratifica natalizia ai suoidella logistica. Il premio a causa del “lavoro straordinario” a cui sono costretti quest’anno, in occasione delle festività, per via dell’emergenza Covid. Tanto? “In Italia, idel settore logistico e idei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne diLogistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300...

