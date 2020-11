L’Ue inserisce i progetti sul gas tra quelli d’interesse comunitario Bocciatura dell’Ombudsman Re | Common | “Criteri decisi dalle lobby”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) “È deplorevole che isul gas siano stati inclusi nei precedenti elenchi deidi interesse(Pci) senza valutarne adeguatamente la sostenibilità”. Il Mediatore europeo (Ombudsman) Emily O’Reilly, l’organo indipendente che riceve le denunce di cattiva amministrazione a carico delle istituzioni Ue, boccia così l’operato della Commissione europea che ha ammesso le infrastrutture del gas naturale nella lista (aggiornata ogni due anni) dei Pci.che possono godere di particolari facilitazioni, sia in quanto a iter burocratici più snelli, sia in quanto a finanziamenti in ragione della loro importanza nel raggiungimento degli obiettivi di politica energetica dell’Unione. Sulla carta, nell’ultima lista stilata nel 2019 (la quarta) il numero deisul gas si era ridotto, ...