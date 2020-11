Lo stop delle tasse fino ad aprile anche per le Partite Iva e i 500 euro di Natale per chi è in Cig (Di venerdì 27 novembre 2020) Un bonus con la nuova cassa integrazione allo studio del governo. Che intanto vara una moratoria fiscale ad ampio raggio, estesa anche al mondo dei lavoratori autonomi Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) Un bonus con la nuova cassa integrazione allo studio del governo. Che intanto vara una moratoria fiscale ad ampio raggio, estesaal mondo dei lavoratori autonomi

AngeloTofalo : Morra si è scusato per le sue parole infelici. Adesso stop polemiche tra istituzioni e lavoriamo uniti contro le ma… - giulia_eu_ec : RT @TheItalianTimes: La Cancelliera Angela #Merkel ha annunciato di attivarsi per spingere verso la chiusura delle stazioni sciistiche nell… - CarieriF : RT @luisaloffredo28: 'Studenti delle superiori a casa fino a gennaio, frontiere chiuse con lo stop allo sci e ristori': le richieste delle… - positanonews : Stop dalle regioni: sono loro a chiedere il ritorno delle superiori dopo il 7 gennaio tra le #news… - PalermoToday : Lo stop delle tasse fino ad aprile anche per le Partite Iva e i 500 euro di Natale per chi è in Cig… -

Ultime Notizie dalla rete : stop delle ePrivacy, nuovo stop per le telco: i temi al centro della proposta tedesca Agenda Digitale Ristori, stop a tasse e rottamazione, resta il nodo Cig di Natale. IV: «Noi contrari»

stop... IL VOTO Scostamento di bilancio, via libera della Camera. Anche i versamenti di Iva, ritenute, addizionali e contributi di metà dicembre dovrebbe essere fermato, sempre utilizzando il criterio ...

Ristori, accolta la proposta di Cna: stop ai codici Ateco, aiuti e rimborsi dei costi fissi alle aziende con cali di fatturato

Il Parlamento accoglie la richiesta della CNA, inviata da CNA Trentino Alto Adige ai parlamentari della nostra regione e ai presidenti delle due Province Autonome, di modificare i criteri per i ristor ...

stop... IL VOTO Scostamento di bilancio, via libera della Camera. Anche i versamenti di Iva, ritenute, addizionali e contributi di metà dicembre dovrebbe essere fermato, sempre utilizzando il criterio ...Il Parlamento accoglie la richiesta della CNA, inviata da CNA Trentino Alto Adige ai parlamentari della nostra regione e ai presidenti delle due Province Autonome, di modificare i criteri per i ristor ...