La top 10 dei featuring del 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) Fine anno, tempo di bilanci. Parliamo di musica: esiste qualcosa di meglio che ascoltare un brano del nostro cantante o gruppo preferito? Sì e la risposta è semplice. Basta mettersi le cuffie e lasciarsi trasportare dalle note di una collaborazione (featuring, in gergo musicale) tra le nostre popstar e i rapper del cuore. Quando due o più artisti lavorano insieme, infatti, uniscono stili, mixano voci, sonorità e ritmi diversi per dare origine a un prodotto sì di successo, ma anche pieno di significati e messaggi per chi lo ascolta. Così nascono amicizie, si lotta per un obiettivo comune e si ricorda al mondo che l’unione fa la forza. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Fine anno, tempo di bilanci. Parliamo di musica: esiste qualcosa di meglio che ascoltare un brano del nostro cantante o gruppo preferito? Sì e la risposta è semplice. Basta mettersi le cuffie e lasciarsi trasportare dalle note di una collaborazione (featuring, in gergo musicale) tra le nostre popstar e i rapper del cuore. Quando due o più artisti lavorano insieme, infatti, uniscono stili, mixano voci, sonorità e ritmi diversi per dare origine a un prodotto sì di successo, ma anche pieno di significati e messaggi per chi lo ascolta. Così nascono amicizie, si lotta per un obiettivo comune e si ricorda al mondo che l’unione fa la forza.

_selena_24 : RT @italianarmyfam_: ?? Secondo talkofthecharts Life Goes On potrebbe debuttare al #1 sulla Billboard Hot 100! Immaginate se BE debuttasse… - needxkook : RT @italianarmyfam_: ?? Secondo talkofthecharts Life Goes On potrebbe debuttare al #1 sulla Billboard Hot 100! Immaginate se BE debuttasse… - Angela25072002 : RT @italianarmyfam_: ?? Secondo talkofthecharts Life Goes On potrebbe debuttare al #1 sulla Billboard Hot 100! Immaginate se BE debuttasse… - italianarmyfam_ : ?? Secondo talkofthecharts Life Goes On potrebbe debuttare al #1 sulla Billboard Hot 100! Immaginate se BE debuttas… - TheCarbayon : @_cristiano73 @JanoSavina @claudiomolino @Inter La domanda è: 'mi sarei dimesso consapevole che una seconda stagion… -

Ultime Notizie dalla rete : top dei Super ricchi: immutata la classifica dei top 3 svizzeri Ticinonline Russian Fashion Global Display 2020

Nonostante la distanza sociale e le restrizioni di questo difficile momento, la Next Generations Russa presenta alla fashion-community italiana europea e internazionale l’interessante progetto di moda ...

Cross, Pietro Pavoni nella top ten

Ad Aprilia, nel Lazio, c’erano quasi tutti i più forti specialisti del ciclocross, non solo dell’Italia centrale, per contendersi il primo Trofeo Fonte San Vincenzo. E ai nastri di partenza non poteva ...

Nonostante la distanza sociale e le restrizioni di questo difficile momento, la Next Generations Russa presenta alla fashion-community italiana europea e internazionale l’interessante progetto di moda ...Ad Aprilia, nel Lazio, c’erano quasi tutti i più forti specialisti del ciclocross, non solo dell’Italia centrale, per contendersi il primo Trofeo Fonte San Vincenzo. E ai nastri di partenza non poteva ...