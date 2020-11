Insigne | parla l’agente | «Non voleva accettare la morte di Maradona»

(Di sabato 28 novembre 2020)di Lorenzoha raccontato le sensazioni provate del capitano del Napoli per ladi Diego armandoLorenzoè certamente il calciatore del Napoli più legato alla figura di Diego Armando. E are delle emozioni e delle sanzioni provate del capitano azzurro è stato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il suo agente Vincenzo Pisacane. «Come tutti i napoletani, è rimasto profondamente scosso. Lorenzo da scugnizzo, da calciatore che inseguiva il sogno di giocare con la maglia numero 10, ha subito parecchio la notizia della scomparsa di Diego. Ci è riuscito a fare qualcosa per l’uomo che più lo ha segnato. Lorenzo era incredulo alla notizia, non la. Ha un sentimento incredibile ...

GobboRancoroso : @nnickjay Notare che parla l'italiano meglio del puffo napulegno!(insigne) - davideGagliozzi : Parla l'italiano meglio di Cassano e Insigne. - baxxi3 : Matthijs che parla l'italiano meglio di Cassano e Insigne ?? - jacktorrance74 : @gessica_stile32 E pensa che Insigne parla meglio di Verratti - gessica_stile32 : Comunque #Deligt parla un italiano migliore di Insigne,sapevatelo. #JuveFerencvaros -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne parla

L’agente di Lorenzo Insigne ha raccontato le sensazioni provate del capitano del Napoli per la morte di Diego armando Maradona Lorenzo Insigne è certamente il calciatore del Napoli più legato alla fig ...“Moncini non sta benissimo, speriamo di recuperarlo domani mattina”, ha svelato Inzaghi in conferenza. In netto vantaggio Lapadula per un posto in attacco, col ritorno di Caprari sulla trequarti accan ...