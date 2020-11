Inseguito dai carabinieri: li sperona, scappa e poi fa finta di dormire (Di venerdì 27 novembre 2020) Inseguito dai carabinieri nella notte a Follonica, un uomo è riuscito a scappare. Una volta rintracciato ha fatto finta di niente Sembra la trama di un film poliziesco di serie B, in realtà è accaduto veramente. Un posto di blocco dei carabinieri di Follonica, in provincia di Grosseto, ha intimato l’alt ad un’auto che si L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 27 novembre 2020)dainella notte a Follonica, un uomo è riuscito are. Una volta rintracciato ha fattodi niente Sembra la trama di un film poliziesco di serie B, in realtà è accaduto veramente. Un posto di blocco deidi Follonica, in provincia di Grosseto, ha intimato l’alt ad un’auto che si L'articolo proviene da YesLife.it.

Elena52199033 : RT @Elis08875963: È da ieri che Tommi sta cercando di tener sù il morale a tutta la casa. Era prevedibile questo down, è stato letteralment… - Elis08875963 : È da ieri che Tommi sta cercando di tener sù il morale a tutta la casa. Era prevedibile questo down, è stato letter… - gio436 : Io tifoso Juventinio Mi trovo a Milano E quella domenica a s.siro Gioca Inter Napoli Siccome ero un pischell… - AApache10 : @PresMoratti ma come ? lo avevate inseguito da due anni almeno...dai - patshoulder : @Giulia_B Si vede BENISSIMO dai video che viene inseguito e attaccato anche con le pistole. Non c'è niente che lo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inseguito dai Rocambolesca fuga sulla 131, allevatore di Sedilo inseguito dai Carabinieri: in auto oltre 10 Kg di droga Sardegna Live 6 1 Mito Diana: inseguendo la dea tra le strade dell’Eur con la realtà aumentata

La prima presentazione del progetto avverrà all’interno di RO.ME Museum Exibition la Fiera internazionale (quest’anno in edizione solo on line) dedicata ai musei, ai luoghi e le destinazioni culturali ...

Diego Dalla Palma: «Ho truccato 30mila donne. Il sesso? Mi aveva tolto tutto»

I 70 anni del più noto visagista delle dive, da figlio di pastori a «profeta» del made in Italy: «Sono un erotomane pentito, ma nessuno può ricattarmi. La bellezza? L’ho imparata da mia mamma, che met ...

La prima presentazione del progetto avverrà all’interno di RO.ME Museum Exibition la Fiera internazionale (quest’anno in edizione solo on line) dedicata ai musei, ai luoghi e le destinazioni culturali ...I 70 anni del più noto visagista delle dive, da figlio di pastori a «profeta» del made in Italy: «Sono un erotomane pentito, ma nessuno può ricattarmi. La bellezza? L’ho imparata da mia mamma, che met ...