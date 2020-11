Il voto unanime sullo scostamento crea sospetti e tensioni nei due schieramenti (Di venerdì 27 novembre 2020) Un passaggio non certo indolore con scorie e nuovi nodi da sciogliere: lo scontro sul Mes e quelli odierni sui decreti sicurezza. E il sospetto che il voto bipartisan preluda ipotesi di rimpasto o di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) Un passaggio non certo indolore con scorie e nuovi nodi da sciogliere: lo scontro sul Mes e quelli odierni sui decreti sicurezza. E il sospetto che ilbipartisan preluda ipotesi di rimpasto o di ...

Ultime Notizie dalla rete : voto unanime Di Maio: “Il voto unanime sullo scostamento è stato un segnale importante Il Fatto Quotidiano Conte incassa il voto del centrodestra. Pd e M5s: "Non è un governissimo"

Berlusconi porta tutta la coalizione ad aprire al governo e guarda già alla manovra, la maggioranza rafforzata ora si prepara allo scoglio del voto sul Mes ...

Tajani (FI): “Escludo governo di unità nazionale”

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi ...

