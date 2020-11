Il governo ha nominato il quarto commissario della sanità in Calabria in un mese (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha scelto l’ex prefetto Guido Longo come nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il quarto in un mese, dopo la rinuncia dei primi tre. Sfuma così la nomina di Agostino Miozzo che aveva chiesto al governo poteri speciali per potere rimettere a posto il disastroso sistema sanitario calabrese. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha scelto l’ex prefetto Guido Longo come nuovoallain. È ilin un, dopo la rinuncia dei primi tre. Sfuma così la nomina di Agostino Miozzo che aveva chiesto alpoteri speciali per potere rimettere a posto il disastroso sistema sanitario calabrese. L'articolo proviene da Linkiesta.it.

lmisculin : Di che commissario alla sanità avrebbe bisogno la Calabria?, chiedevo alle persone che ho intervistato per questo p… - ElicrinaMacrina : @Libero_official Salvini è l'unico che deve stare zitto, perché ha fatto cadere un Governo dopo soli 14 mesi; altro… - AntonioSbraga : @lefrasidiosho +++Calabria, il Governo ha nominato il nuovo commissario per la Sanità: 'Abbiamo puntato sui tecnici… - alepenazzi : @Dissi__Dente @agambella No, ha mentito, punto. Non c’è mai stata nessuna idiozia dell’agente Russo. E si, ha menti… - satellix1966 : Il presente governo fa cadere gli ultimi tabù, #calabria:'basta che siano dei nostri.' Nemmeno #berlusconi ha mai… -