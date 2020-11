'Il dialogo continua, non solo con FI Ma nessun cambio di maggioranza' (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il dialogo rimane assolutamente aperto seguendo le indicazioni del presidente della Repubblica con tutte le forze politiche". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Partito Democratico Graziano Delrio all'indomani della votazione alla Camera e al Senato sullo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 novembre 2020) "Ilrimane assolutamente aperto seguendo le indicazioni del presidente della Repubblica con tutte le forze politiche". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Partito Democratico Graziano Delrio all'indomani della votazione alla Camera e al Senato sullo... Segui su affaritaliani.it

AndreaMarcucci : Il dialogo con #ForzaItalia è un fatto positivo, non un ribaltone. Chi parla di inciucio, come fa #Salvini, contin… - ItaliaViva : La Lega è allergica alla parola 'dialogo'. Continua a mettere i bastoni tra le ruote non al governo ma all'Italia.… - davidefaraone : La Lega è allergica al dialogo. Continua a mettere i bastoni all'Italia. Un misero sabotaggio per fini elettorali,… - distintamente_ : @thatsthefckntea Non è che le tue risposte aprono ad un dialogo pacifico e intelligente anzi ma okay ?? continua a d… - biessegroup : @ForumYoung1 Talk: un dialogo con le nuove generazioni. 'La responsabilità dei nostri talenti si basa su una sana… -

Ultime Notizie dalla rete : dialogo continua Delrio: "Il dialogo continua, non solo con FI.Ma nessun cambio di maggioranza" Affaritaliani.it La mostra 'Dialogo nel Buio' lascia Genova dopo 9 anni

GENOVA - Saluta Genova dopo nove anni Dialogo nel Buio, la mostra-percorso multisensoriale in totale assenza di luce, promossa dall'Istituto David Chiossone Onlus per i ciechi e gli ipovedenti con Cos ...

