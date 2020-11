Ibrahimovic ritorna in Nazionale | la conferma del c t | «Incontro molto positivo»

(Di sabato 28 novembre 2020) Zlatansarebbe ormai vicino al ritorno inIl ritorno di Zlataninsarebbe ormai vicino. Dopo le voci delle ultime settimane e gli indizi seminati dallo stesso attaccante del Milan, la convocazione sarebbe prossima. Lo svedese e il c.t. Andersson hanno avuto una Milano, come dichiarato dal commissario tecnico della selezione nordica ai microfoni di Svenskfotboll.se. «Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno inè sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile. Sono contento che siamo riusciti a vederci così presto. L’è stato, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei mesi a venire». Leggi su Calcionews24.com

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic tiene in apprensione il Milan. Lo svedese sarà out per un problema muscolare e adesso la squadra rossonera dovrà dimostrare di essere all'altezza delle aspettative a ...