Ibrahimovic potrebbe tornare in nazionale: faccia a faccia a Milano con il CT della Svezia (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ct della nazionale svedese Andersson ha incontrato Ibra a Milano per parlare del suo possibile ritorno nella Svezia non escludendo nulla. Leggi su 90min (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ctsvedese Andersson ha incontrato Ibra aper parlare del suo possibile ritorno nellanon escludendo nulla.

AntoVitiello : Più di 5 ore di lavoro a Milanello per #Ibrahimovic, palestra e terapie per tornare prima possibile. #Saelemaekers… - gab72boa : RT @MilanPress_it: #Ibra potrebbe presto tornare in nazionale. #MilanPress #Milan - MilanPress_it : #Ibra potrebbe presto tornare in nazionale. #MilanPress #Milan - CorkScrew12 : @jeanpauldl1998 @NandoPiscopo1 @EM1998_ @Zorochan_1 Ma a parte quello, è la storia di Ibrahimovic che risolve tutti… - zanovels : Io non so se Scamacca sarà un Pellè o sarà Ibrahimovic. So solo che potrebbe anche contare come prodotto del vivaio… -