Giugliano | mezzo chilo di cocaina nel borsello | arrestato

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania (Na) – Sfrecciava per le strade della cittadina dell’hinterland napoletano e alla vista della polizia ha gettato dal finestrino della sua auto uncon dentro circa 500 grammi di. Così ieri mattina gli agenti del commissariato diin Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pisacane auna persona a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità creando pericolo alla circolazione stradale e che, alla loro vista, si è disfatta di un. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’auto recuperando ilcontenente due involucri con 520 grammi circa di, mentre il conducente è stato trovato in possesso di 190 ...

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pisacane, a Giugliano, in provincia di Napoli, una persona che.