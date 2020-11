F1, Max Verstappen: “In generale è stato un venerdì soddisfacente, le Mercedes comunque sono più veloci” (Di venerdì 27 novembre 2020) venerdì complessivamente positivo in casa Red Bull per Max Verstappen, autore del secondo miglior tempo di giornata al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota olandese, dopo una FP1 opaca, è salito di colpi col calare della sera sotto i riflettori del circuito di Sakhir mettendo in evidenza un ritmo molto competitivo ed un’ottima velocità anche sul giro secco specialmente con gomma media. “Nella prima sessione non abbiamo girato molto – commenta Verstappen (fonte: Motorsport.com) – Abbiamo voluto provare qualche novità sulla vettura ma non ha funzionato come volevamo. Ho percorso pochi giri. La seconda sessione è andata meglio. Ovviamente ci sono ancora degli aspetti da migliorare, ma in ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)complessivamente positivo in casa Red Bull per Max, autore del secondo miglior tempo di giornata al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota olandese, dopo una FP1 opaca, è salito di colpi col calare della sera sotto i riflettori del circuito di Sakhir mettendo in evidenza un ritmo molto competitivo ed un’ottima velocità anche sul giro secco specialmente con gomma media. “Nella prima sessione non abbiamo girato molto – commenta(fonte: Motorsport.com) – Abbiamo voluto provare qualche novità sulla vettura ma non ha funzionato come volevamo. Ho percorso pochi giri. La seconda sessione è andata meglio. Ovviamente ciancora degli aspetti da migliorare, ma in ...

