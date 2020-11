Decorazioni di Natale in cucina: idee semplici per una giusta atmosfera (Di venerdì 27 novembre 2020) Amate decorare tutte le varie stanze della vostra casa in occasione del Natale? Ecco qualche idea a cui potrete ispirarvi, per abbellire anche la vostra cucina. 1.Piccolo alberello Sistemate all’interno di un vaso di coccio, un piccolo abete natalizio ed addobbatelo con delle palline di Natale o con delle miniature di cibi finti. Illuminatelo con delle luci al led e mettetelo sopra un vassoio. Fonte immagine 2.Stella Da mettere sopra una mensola, questa stella è stata creata con del filo di ferro e con dei rami di abete intrecciati. Fonte immagine 3.Lunghe candele Questa decorazione, fatta con delle lunghe candele bianche e dei rametti di abete, è perfetta sia per essere posizionata nella vostra cucina, ma anche sulla vostra terrazza. Fonte immagine 4.Dolci addobbi da appendere Fatti di pasta frolla, questi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 novembre 2020) Amate decorare tutte le varie stanze della vostra casa in occasione del? Ecco qualche idea a cui potrete ispirarvi, per abbellire anche la vostra. 1.Piccolo alberello Sistemate all’interno di un vaso di coccio, un piccolo abete natalizio ed addobbatelo con delle palline dio con delle miniature di cibi finti. Illuminatelo con delle luci al led e mettetelo sopra un vassoio. Fonte immagine 2.Stella Da mettere sopra una mensola, questa stella è stata creata con del filo di ferro e con dei rami di abete intrecciati. Fonte immagine 3.Lunghe candele Questa decorazione, fatta con delle lunghe candele bianche e dei rametti di abete, è perfetta sia per essere posizionata nella vostra, ma anche sulla vostra terrazza. Fonte immagine 4.Dolci addobbi da appendere Fatti di pasta frolla, questi ...

