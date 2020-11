De Angelis: «Maradona non era solo un giocatore di calcio» (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra le varie testimonianze sentite in questi giorni per ricordare il genio calcistico e la persona di Diego Armando Maradona, Repubblica ha intervistato oggi il regista Edoardo De Angelis, che ha girato alcuni episodi, sugli anni napoletani di Maradona, della serie “Sueño Bendito”, ora in post-produzione, prima. De Angelis parla del rapporto stretto tra Napoli e Maradona e di come Diego rappresentasse quasi un messia «La sua natura ha molto più a che fare con il sogno. In una città in cui la realtà ha sempre inseguito sogni, quando c’è stato un uomo con dei tratti divini che ha reso i sogni possibili, l’abbraccio è esploso. E quindi si commette un errore pensando a Maradona soltanto come un giocatore di calcio» Il regista parla di quello che lui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra le varie testimonianze sentite in questi giorni per ricordare il genio calcistico e la persona di Diego Armando, Repubblica ha intervistato oggi il regista Edoardo De, che ha girato alcuni episodi, sugli anni napoletani di, della serie “Sueño Bendito”, ora in post-produzione, prima. Deparla del rapporto stretto tra Napoli ee di come Diego rappresentasse quasi un messia «La sua natura ha molto più a che fare con il sogno. In una città in cui la realtà ha sempre inseguito sogni, quando c’è stato un uomo con dei tratti divini che ha reso i sogni possibili, l’abbraccio è esploso. E quindi si commette un errore pensando asoltanto come undi» Il regista parla di quello che lui ...

