Calcio, la Serie A omaggerà Diego Armando Maradona: “Ciao Diego” sugli spalti e “Live is Life” durante il riscaldamento (Di venerdì 27 novembre 2020) Non vi sono dubbi che la scomparsa di Diego Armando Maradona di due giorni fa abbia scosso tutti, non solo gli appassionati di Calcio. Un evento di portata mondiale che non poteva che portare a una decisione da parte della Lega di Serie A. E’ stato comunicato, in via ufficiale, che tutte le società renderanno omaggio a Diego in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una Serie di iniziative: riscaldamento – durante il riscaldamento delle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il famoso video con Maradona che palleggia nel prepartita di una gara europea contro il Bayern Monaco nel 1989, sulla musica di “Live is Life”. LUTTO AL BRACCIO – ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Non vi sono dubbi che la scomparsa didi due giorni fa abbia scosso tutti, non solo gli appassionati di. Un evento di portata mondiale che non poteva che portare a una decisione da parte della Lega diA. E’ stato comunicato, in via ufficiale, che tutte le società renderanno omaggio ain occasione della prossima giornata di campionato attraverso unadi iniziative:ildelle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il famoso video conche palleggia nel prepartita di una gara europea contro il Bayern Monaco nel 1989, sulla musica diis. LUTTO AL BRACCIO – ...

Gazzetta_it : Addio #Maradona, il più grande di tutti. Era già un mito, ora è eterno #Argentina @sscnapoli #lutto - SkySport : Maradona, Maldini: 'Diego giocò nel fango ad Acerra, chi si lamenta guardi quei video' - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - OA_Sport : Calcio, la Serie A omaggerà Diego Armando Maradona: “Ciao Diego” sugli spalti e “Live is Life” durante il riscaldam… - repubblica : Inter, Zhang punta su Conte: 'Ha le qualità umane e professionali per portarci al top' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Calcio Serie C - Il ds Battisti applaude il Mantova: "Siamo sulla strada giusta" La Voce di Mantova Calcio, la Serie A omaggerà Diego Armando Maradona: “Ciao Diego” sugli spalti e “Live is Life” durante il riscaldamento

Non vi sono dubbi che la scomparsa di Diego Armando Maradona di due giorni fa abbia scosso tutti, non solo gli appassionati di calcio. Un evento di portata mondiale che non poteva che portare a una ...

UFFICIALE – Serie A, applauso al 10' e altre iniziative per commemorare Maradona durante le partite

La Lega Serie A e tutte le Società renderanno omaggio a Diego Armando Maradona in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una serie di iniziative: ...

Non vi sono dubbi che la scomparsa di Diego Armando Maradona di due giorni fa abbia scosso tutti, non solo gli appassionati di calcio. Un evento di portata mondiale che non poteva che portare a una ...La Lega Serie A e tutte le Società renderanno omaggio a Diego Armando Maradona in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una serie di iniziative: ...