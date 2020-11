Altro buco nell'acqua. In Calabria salta il nome di Miozzo e Salvini insorge: "Una follia" (Di venerdì 27 novembre 2020) La sanità in Calabria non trova pace. Dopo le due dimissioni e i diversi rifiuti anche l'ipotesi di Agostino Miozzo come commissario salta. "Il governo si dia una mossa, siamo al quinto nome che ha detto no grazie. Come commissario prendessero un bravo medico, professore, scommettiamo sulla Calabria. Miozzo sarebbe una follia", ha subito commentato il leader della Lega, ,Matteo Salvini, durante Omnibus su La7. Motivo del rifiuto da parte del governo le tre condizioni che il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, già braccio destro di Guido Bertolaso negli anni in cui era alla guida della Protezione civile, aveva posto. Tra queste i "superpoteri" per essere in grado di agire in una Regione il cui commissariamento va avanti da dieci anni. Un po' ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) La sanità innon trova pace. Dopo le due dimissioni e i diversi rifiuti anche l'ipotesi di Agostinocome commissario. "Il governo si dia una mossa, siamo al quintoche ha detto no grazie. Come commissario prendessero un bravo medico, professore, scommettiamo sullasarebbe una", ha subito commentato il leader della Lega, ,Matteo, durante Omnibus su La7. Motivo del rifiuto da parte del governo le tre condizioni che il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, già braccio destro di Guido Bertolaso negli anni in cui era alla guida della Protezione civile, aveva posto. Tra queste i "superpoteri" per essere in grado di agire in una Regione il cui commissariamento va avanti da dieci anni. Un po' ...

BlancStefan : RT @Libero_official: Altro buco nell'acqua. In #Calabria salta il nome di #Miozzo e #Salvini insorge: 'Una follia' - Libero_official : Altro buco nell'acqua. In #Calabria salta il nome di #Miozzo e #Salvini insorge: 'Una follia'… - PatriciaLena8 : FAKE-NEWS NON ESISTE IL BUCO NERO E TUTTA UN'INVENZIONE DELLA NASA PER AVALLARE IL RISCALDAMENTO CLIMATICO CHE NON… - Bittime2 : Secondo un recente report dal universo scientifico il nostro pianeta si troverebbe vicino a un buco nero al centro… - animaingomma : @LaUrRa312 @82_guinness Infatti deve essere meraviglioso poter aiutare la propria donna mentre si gode un’altro uom… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro buco «Altro che buchi neri. Avellino rivendichi un ruolo preminente in un sistema urbano con Salerno e Benevento che ribalti l'attuale assetto regionale» Orticalab Dalle stelle al buco nero

Il Movimento 5 Stelle al suo apparire, nello scenario politico italiano, sembrava davvero come una costellazione nascente, luminosa e ...

Una volpe si incastra in un buco in un muro a Sparone, recuperata dal Canc: sta bene

È attualmente ricoverata per accertamenti clinici la Volpe femmina recuperata dal personale del CANC-Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco nella fenditura di una parete in uno stabilimento in ...

Il Movimento 5 Stelle al suo apparire, nello scenario politico italiano, sembrava davvero come una costellazione nascente, luminosa e ...È attualmente ricoverata per accertamenti clinici la Volpe femmina recuperata dal personale del CANC-Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco nella fenditura di una parete in uno stabilimento in ...