Uomini e Donne oggi 26 novembre: anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over (Di giovedì 26 novembre 2020) La domanda per gli appassionati è sempre la stessa: cosa succede oggi a Uomini e Donne? Nella puntata odierna del 26 novembre, come rivelano le anticipazioni, protagonista dovrebbe essere il Trono Classico, entrato nella sua fase più calda. I tronisti infatti si trovano davanti ad un bivio: continuare a conoscere persone o lasciare tutto? È il dubbio che hanno soprattutto Davide e Gianluca. Se il primo sta portando avanti delle frequentazioni turbolente ma comunque durature, Gianluca si trova invece a rincorrere corteggiatrici che lasciano lo studio e per questo ora il suo percorso all’interno del programma condotto da Maria de Filippi si fa più complicato. Nella puntata di oggi dovrebbe avere spazio anche l’altra tronista, Sophie, che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) La domanda per gli appassionati è sempre la stessa: cosa succede? Nella puntata odierna del 26, come rivelano le, protagonista dovrebbe essere il, entrato nella sua fase più calda. I tronisti infatti si trovano davanti ad un bivio: continuare a conoscere persone o lasciare tutto? È il dubbio che hanno soprattutto Davide e Gianluca. Se il primo sta portando avanti delle frequentazioni turbolente ma comunque durature, Gianluca si trova invece a rincorrere corteggiatrici che lasciano lo studio e per questo ora il suo percorso all’interno del programma condotto da Maria de Filippi si fa più complicato. Nella puntata didovrebbe avere spazio anche l’altra tronista, Sophie, che ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - cleghio : RT @ProfCampagna: Se fossi nella dirigenza della Rai, darei un bel segnale: al posto di #DettoFatto, un programma culturale, in cui si poss… - AnneBonny_1702 : Non so come funziona questa cosa che quando hai combinato qualcosa di importante nella vita devi anche essere preso… -