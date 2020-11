Truffe agli anziani | sgominata banda operante in mezza Italia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiImperia – Avevano costituito una vera e propria rete criminale impegnata nel truffarein giro per l’. Così oggi 26 novembre, i carabinieri del comando provinciale di Imperia hanno eseguito nelle province di Napoli, Potenza e Terni 15 misure cautelari, delle quali dieci in carcere e cinque obblighi di dimora, emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale Procura, nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad una organizzazione criminale di origine campana, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a perpetrareai danni di persone anziane, commesse in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In particolare, l’inchiesta ha comprovato l’esistenza di ...