Torino-Entella | programma e telecronisti Rai quarto turno Coppa Italia 2020 2021

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ile isulla Rai di, match valido per ildi. All’Olimpico-Grandesi cerca la sfidante del Milan agli ottavi: favoriti i granata in virtù della categoria di differenza con i liguri, ma tutto può accadere. Il fischio d’inizio di questa sfida secca a eliminazione diretta è fissato per le ore 14 di giovedì 26 novembre.sarà visibile in diretta esclusiva su Rai Sport con la telecronaca di Federico Calcagno e Paolo Tramezzani. SportFace.

Giovedì 26 novembre va in campo Torino-Entella, match valido per la stagione calcistica 2020-21. Si tratta di una partita valida per la Coppa Italia di calcio. Potete seguirla in diretta radio streami ...Terzultimo posto in classifica, con cinque punti all’attivo come l’Ascoli. Ma soprattutto nessuna vittoria in otto giornate di campionato. È un bilancio estremamente negativo quello della Virtus Entel ...