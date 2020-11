“Se io fossi Maradona vivrei come lui” (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Palleggia. Palleggia con la pelota. Palleggia con un’arancia. Palleggia quel bambino che sogna di vestire la maglia dell’Argentina, che sogna di vincere il mondiale con l’albiceleste. Lo farà, lo farà nel 1986 come solo i padroni del pallone hanno saputo fare. George Best, scomparso anche lui il 25 novembre di quindici anni fa, in un’Irlanda del Nord contro l’Olanda, correva l’anno 1976, prese il pallone e puntò Johan Cruyff. Lo dribblò e gli disse: “Tu sei il più forte, ma solo perché io non ho tempo”. Diego Armando Maradona invece ebbe tempo, tutto il tempo del mondo. Per incantare vestito di Boca, Barcellona e poi Napoli. Alla celebrazione del primo scudetto partenopeo qualche buontempone, con lo stile beffardo narrato alla perfezione da Curzio Malaparte ne La pelle, scrisse fuori da un cimitero alle pendici del Vesuvio: “Non sapete ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Palleggia. Palleggia con la pelota. Palleggia con un’arancia. Palleggia quel bambino che sogna di vestire la maglia dell’Argentina, che sogna di vincere il mondiale con l’albiceleste. Lo farà, lo farà nel 1986solo i padroni del pallone hanno saputo fare. George Best, scomparso anche lui il 25 novembre di quindici anni fa, in un’Irlanda del Nord contro l’Olanda, correva l’anno 1976, prese il pallone e puntò Johan Cruyff. Lo dribblò e gli disse: “Tu sei il più forte, ma solo perché io non ho tempo”. Diego Armandoinvece ebbe tempo, tutto il tempo del mondo. Per incantare vestito di Boca, Barcellona e poi Napoli. Alla celebrazione del primo scudetto partenopeo qualche buontempone, con lo stile beffardo narrato alla perfezione da Curzio Malaparte ne La pelle, scrisse fuori da un cimitero alle pendici del Vesuvio: “Non sapete ...

