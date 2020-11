Scaccabarozzi: 'Su vaccino corsa non tra aziende ma contro tempo' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Per il vaccino anti-Covid "non c'è una corsa tra aziende, ma c'è una corsa contro il tempo. Da azienda che sta facendo ricerca, mi auguro che arrivino 5-6 vaccini così avremo più dosi a disposizioni da poter somministrare. Dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo e collaborare tutti". Lo ha sottolineato Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, nel suo intervento all'evento online 'Next generation health: le priorità degli italiani per la sanità del futuro'. "La pandemia ha dimostrato che non c'è salute senza economia, ma non ci può essere economia senza salute - ha aggiunto Scaccabarozzi, anche presidente di Farmindustria - La tutela della salute deve essere una responsabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Per ilanti-Covid "non c'è unatra, ma c'è unail. Da azienda che sta facendo ricerca, mi auguro che arrivino 5-6 vaccini così avremo più dosi a disposizioni da poter somministrare. Dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo e collaborare tutti". Lo ha sottolineato Massimo, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, nel suo intervento all'evento online 'Next generation health: le priorità degli italiani per la sanità del futuro'. "La pandemia ha dimostrato che non c'è salute senza economia, ma non ci può essere economia senza salute - ha aggiunto, anche presidente di Farmindustria - La tutela della salute deve essere una responsabilità ...

