Sacchi: «Giocare contro Diego significava avere una spada di Damocle sul capo» (Di giovedì 26 novembre 2020) Arrigo Sacchi ricorda Diego Armando Maradona in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Si dice «scioccato» dalla notizia della sua morte. «Ho pensato che la notizia non fosse vera. Ci ho sperato. Ero davanti alla tv: mi sembrava impossibile. Ma subito dopo sono cominciate ad arrivare le telefonate». Racconta che, per lui, Maradona è stato «Prima di tutto un amico. Ovunque capitasse di incontrarci, fosse a Milano Marittima per una cena a base di calcio, oppure ai Mondiali del Sudafrica o a quelli in Brasile, era sempre una festa. Per gli amanti del pallone Maradona è stato tutto. Era il Picasso del calcio. Uno straordinario interprete di questo sport. Con un gesto era capace di rendere bellissima anche una partita insulsa. Ed è stato un grande avversario, mai un nemico». Ne parla ammirato. «Gli amanti del calcio lo ricorderanno sempre con piacere: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) ArrigoricordaArmando Maradona in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Si dice «scioccato» dalla notizia della sua morte. «Ho pensato che la notizia non fosse vera. Ci ho sperato. Ero davanti alla tv: mi sembrava impossibile. Ma subito dopo sono cominciate ad arrivare le telefonate». Racconta che, per lui, Maradona è stato «Prima di tutto un amico. Ovunque capitasse di incontrarci, fosse a Milano Marittima per una cena a base di calcio, oppure ai Mondiali del Sudafrica o a quelli in Brasile, era sempre una festa. Per gli amanti del pallone Maradona è stato tutto. Era il Picasso del calcio. Uno straordinario interprete di questo sport. Con un gesto era capace di rendere bellissima anche una partita insulsa. Ed è stato un grande avversario, mai un nemico». Ne parla ammirato. «Gli amanti del calcio lo ricorderanno sempre con piacere: ...

andrea_falivene : RT @napolista: #Sacchi: «Giocare contro #Diego significava avere una spada di Damocle sul capo» Alla Gazzetta: «E’ stato un grande avversa… - napolista : #Sacchi: «Giocare contro #Diego significava avere una spada di Damocle sul capo» Alla Gazzetta: «E’ stato un grande… - bafius11 : Requisti fondamentali per il prossimo (spero recente) allenatore dell'#Inter: 1. NON deve essere un gobbo (#Lippi e… - PallacMantovana : Giocare contro Maradona è come giocare contro il tempo perché sai che, prima o poi, o segnerà o farà segnare. (Arri… - Giorot74 : @ComunqueMilan 'Giocare contro Maradona è come giocare contro il tempo, perché sai che prima o poi lui segnerà'. Qu… -