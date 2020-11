Quanto tempo occorre per sfrattare un inquilino moroso

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 26 novembre 2020) Abbiamo più volte parlato di sfratto ed esecuzione forzata, per l’indubbia rilevanza che detti procedimenti hanno nella vita quotidiana e per il fatto che non è affatto raro trovarsi di fronte ad unche, con il passare del, accumula debiti nei confronti del proprietario dell’immobile in affitto. Infatti le rate o le mensilità che sono state pattuite nel contratto di affitto non possono essere sistematicamente saltate dall’affittuario, senza che il diritto civile stabilisca conseguenze verso di lui. Qui di seguito vogliamo rispondere, una volta per tutte, ad una domanda che molti si fanno, ma senza addivenire ad una risposta precisa:serve per, ovvero mandare via di casa un? ...