PS5 | Xbox Series X S e i 120 fps | Sony no e Microsoft sì nel caso Star Wars Squadrons

(Di giovedì 26 novembre 2020)ha ricevuto oggi una nuova grande patch che elimina alcuni bug e aggiunge il supporto a 120 fps suS e X. EA aveva precedentemente affermato cheavrebbe ricevuto un aggiornamento next-gen con diverse nuove caratteristiche per il gioco su entrambe le console. Tuttavia, solo le piattaforme diavranno la possibilità di giocare a 120 fps. I giocatori di PlayStation 5 non vengono lasciati del tutto indietro, tuttavia, poiché sono state aggiunte "qualità visive e illuminazione migliorata" per la console di nuova generazione di, insieme al supporto del frame rate variabile. I giocatori...

Star Wars: Squadrons ha appena ricevuto il supporto ai 120 fps su Xbox Series X e Series S, ma a quanto pare non arriverà su PS5. Tuttavia, i possessori della console Sony potranno comunque beneficiar ...Focus Home Interactive ha annunciato oggi che GreedFall, titolo disponibile dallo scorso settembre per PS4, Xbox One e PC, ha raggiunto il milione di copie vendute. Per celebrare il traguardo, il publ ...