Pordenone, uccide la compagna a coltellate e si costituisce (Di giovedì 26 novembre 2020) A Pordenone, un uomo ha ucciso la sua compagna di 34 anni durante la notte e poi è andato a costituirsi in questura. Si trova adesso in stato di arresto. Si è presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue dopo aver brutalmente ucciso la sua compagna a coltellate durante la notte. Una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) A, un uomo ha ucciso la suadi 34 anni durante la notte e poi è andato a costituirsi in questura. Si trova adesso in stato di arresto. Si è presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue dopo aver brutalmente ucciso la suadurante la notte. Una L'articolo proviene da Inews.it.

TizianaFerrario : È successo di nuovo.Pordenone, uccide compagna a coltellate, poi si costituisce. Confessa in Questura con le mani a… - repubblica : Pordenone, uccide compagna a coltellate, poi si costituisce. Confessa in Questura con le mani ancora sporche di san… - fattoquotidiano : Femminicidio a Pordenone: uomo di 33 anni uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce alla polizia - alinatede : RT @TizianaFerrario: È successo di nuovo.Pordenone, uccide compagna a coltellate, poi si costituisce. Confessa in Questura con le mani anco… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Femminicidio, uccide la compagna a coltellate, poi si costituisce. L'uomo è arrivato in Questura co… -