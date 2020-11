Polemiche per scuole aperte a Vitulano | il sindaco | discussioni stucchevoli | pochi casi Covid

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Mi riportanosu una presunta decisione improvvida deldi riaprire le. Partecipo al dibattito perché lo ritengo comunque istruttivo”. Ildi, Raffaele Scarinzi, vuole mettere fine alleche si sono venute a creare, tra alcuni cittadini, dopo l’apertura delleil 24 novembre. “Con ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020, – ribadisce il primo cittadino – la Regione Campania ha disposto “la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia e della prima classe delleelementari”. Ai Sindaci sarebbe concesso di adottare provvedimenti di contrario avviso “sulla base di ...

carlaruocco1 : Scillieri, commercialista #Lega, ha ammesso di aver partecipato alla spartizione dei soldi della Lombardia Film Com… - matteosalvinimi : Lavoro con tutto il centrodestra per una coalizione unita e concreta, capace di curare e proteggere gli italiani. N… - Tg3web : Nel pieno delle polemiche sulla sanità della Calabria, arrivano gli arresti del presidente del Consiglio regionale… - mylovelynamgi : RT @taejudge: mi piacerebbe che dopo la giornata di ieri potesse girare anche questo video relativo al video saluto dei ragazzi a deejay .… - centroasociale : RT @taejudge: mi piacerebbe che dopo la giornata di ieri potesse girare anche questo video relativo al video saluto dei ragazzi a deejay .… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche per

I suoi giudizi diretti contro politici e medici e virologi e le sue polemiche roventi, nel circo mediatico della ... insieme al superarchiatra del Cavaliere Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo. Per ...Ancora polemiche per quanto accaduto sabato pomeriggio, quando un commerciante aveva contestato l’operato di due vigili urbani durante i controlli in piazza. Il Diccap di Rovigo aveva espresso sconcer ...