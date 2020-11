Neuromed | domani studenti in visita virtuale ai laboratori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Da molti anni è un appuntamento che si ripete in tutta Europa: la 'Notte europea dei ricercatori', un momento di incontro tra cittadini e mondo della scienza, un momento dedicato soprattutto ai giovani. Oggi, più che mai, la scienza si conferma uno dei pilastri della società e del modello di futuro che vogliamo disegnare. Per questo motivo neanche l'emergenza planetaria da Covid-19 può fermare il cammino della ricerca e, soprattutto, il dialogo tra scienza e cittadini che vedrà, anche quest'anno, protagonisti la Fondazionee l'Irccs di Pozzilli (Is). Promossa dalla Commissione Europea, la 'Notte europea dei ricercatori' si tiene tradizionalmente l'ultimo venerdì di settembre. Date la crisi sanitaria - si legge in una nota- quest'anno è stata spostata al 27 novembre, ma naturalmente tutti i Paesi ...