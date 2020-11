Morte Maradona, il messaggio di cordoglio dell’Inter (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Inter ricorda Diego Armando Maradona Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Armando Maradona, che si è spento nella giornata di ieri a 60. Tra i tanti messaggi arrivati in ricordo dell’ex giocatore del Napoli, c’è anche quello dell’Inter. “FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, l’allenatore Antonio Conte e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, assieme ai tifosi in tutto il mondo, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”. Ricordare, rievocare, riguardare, ammirare. Ora non resta che questo. Aggrapparsi ai video, alle foto, alle videocassette di quegli anni e andare a rivedere ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Inter ricorda Diego ArmandoIl mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Armando, che si è spento nella giornata di ieri a 60. Tra i tanti messaggi arrivati in ricordo dell’ex giocatore del Napoli, c’è anche quello. “FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, l’allenatore Antonio Conte e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, assieme ai tifosi in tutto il mondo, si uniscono alper la scomparsa di Diego Armandoe, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”. Ricordare, rievocare, riguardare, ammirare. Ora non resta che questo. Aggrapparsi ai video, alle foto, alle videocassette di quegli anni e andare a rivedere ...

