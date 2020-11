Maradona | Gigi D’Alessio in lacrime | “Non riesco a crederci…”

Leggi su yeslife

(Di giovedì 26 novembre 2020), l’ultimo saluto ache conosceva ed erano amici: “Ancora nonIl mondo piange la scomparsa del Mito, non solo quello dello sport e del calcio. Per Napoli, poi, era un’icona identitaria della città e dei napoletani.ha rappresentato Napoli per suo modo di essere e per questo L'articolo proviene da YesLife.it.