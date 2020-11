LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Bassino e Brignone beffate ai quarti (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 L’americana Moltzan, sulla pista blu, vince la prima manche con 0.27 su Lara Gut-Behrami. Non è tuttavia un vantaggio che la mette al riparo, anzi… 18.31 Ora le semifinali del tabellone principale. 18.30 Bravissima Federica Brignone, vince sulla pista rossa con 0.05 sulla Stjernesund. Oggi l’azzurra poteva puntare alla vittoria, ma ormai è andata così. Magari la rivincita si materializzerà ai Mondiali di Cortina… 18.29 Marta Bassino vince la prima manche con 0.50 sull’austriaca Moerzinger. L’azzurra era, neanche a dirlo, sulla pista blu…Ora Brignone vs Stjernesund. 18.27 Rammarico enorme per Federica Brignone, fuori per 4 centesimi contro Petra Vlhova! L’azzurra deve rimpiangere la pessima partenza nella prima manche, dove ha perso ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32 L’americana Moltzan, sulla pista blu, vince la prima manche con 0.27 su Lara Gut-Behrami. Non è tuttavia un vantaggio che la mette al riparo, anzi… 18.31 Ora le semifinali del tabellone principale. 18.30 Bravissima Federica, vince sulla pista rossa con 0.05 sulla Stjernesund. Oggi l’azzurra poteva puntare alla vittoria, ma ormai è andata così. Magari la rivincita si materializzerà ai Mondiali di Cortina… 18.29 Martavince la prima manche con 0.50 sull’austriaca Moerzinger. L’azzurra era, neanche a dirlo, sulla pista blu…Oravs Stjernesund. 18.27 Rammarico enorme per Federica, fuori per 4 centesimi contro Petra Vlhova! L’azzurra deve rimpiangere la pessima partenza nella prima manche, dove ha perso ...

