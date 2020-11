Libra Association nomina l’ex procuratore dell’OCC come consigliere generale

(Di venerdì 27 novembre 2020) La, l’ente che gestisce il progetto di stablecoindi Facebook, ha assunto Saumya Bhavsar, un exed esperto di banca centrale. L’organizzazione ha svelato questa notizia tramite un annuncio ufficiale il 25 novembre, osservando che Bhavsar assumerà il ruolo didiNetworks, una sussidiaria della, che gestisce il sistema di pagamentobasato su blockchain. Secondo quanto riferito, questafa parte del piano dell’associazione per lanciare un sistema di crypto e pagamenti. Commentando la suanel bando, Bhavsar ha detto, “Sono entusiasta di entrare a far parte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Libra Association

Cointelegraph Italia

La società ha lanciato il protocollo Query and Transactions Clusters (QT), per aiutare gli sviluppatori a costruire sul futuro network di Libra ...LIMBIATE – Flaviano Vighi, psicologo al centro Ce.R.S di Limbiate, ha annunciato l’uscita del suo primo e inedito libro “Autoipnosi per l’anima” che sarà possibile acquistare nel mese ...