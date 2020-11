L’amore di Napoli per Maradona: in migliaia allo stadio (Di giovedì 26 novembre 2020) migliaia di tifosi azzurri fuori dal San Paolo cantano in coro: “C’è solo un Maradona”. Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali migliaia di persone sono all’esterno dello stadio San Paolo per omaggiare Diego Armando Maradona, morto ieri nella sua casa di Tigre a 60 anni. I tifosi sono fuori all’ingresso della curva dove è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 26 novembre 2020)di tifosi azzurri fuori dal San Paolo cantano in coro: “C’è solo un”. Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funeralidi persone sono all’esterno delloSan Paolo per omaggiare Diego Armando, morto ieri nella sua casa di Tigre a 60 anni. I tifosi sono fuori all’ingresso della curva dove è… L'articolo Corriere Nazionale.

peppeprovenzano : Ciao Diego. Di te abbiamo amato tutto, l'immenso talento sul campo, la grande fragilità nella vita, lo smisurato am… - dreamertom10 : L' amore infinito della gente di #Napoli per #maradona10... Incredibile.. Emozionante.. ?????????? - NicCarratelli : L'amore di #Napoli per #Diego Armando #Maradona, #d10s del calcio. - fbuonfi : L’amore di Napoli e’ tutto per te #DiegoArmandoMaradona ? - Max1969Av : RT @peppeprovenzano: Ciao Diego. Di te abbiamo amato tutto, l'immenso talento sul campo, la grande fragilità nella vita, lo smisurato amore… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore Napoli LA VERA STORIA / Eduardo e Don Luigi: l’incontro con ‘o Sindaco del Rione Sanità Identità Insorgenti