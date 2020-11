Impianti sciistici chiusi? 'Non si può attendere per effettuare una scelta' (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Sappiamo bene che il virus non è ancora sconfitto e siamo convinti che le priorità siano la salute e la sicurezza di tutti. E questa è una preoccupazione centrale anche degli operatori del turismo ... Leggi su leccotoday (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Sappiamo bene che il virus non è ancora sconfitto e siamo convinti che le priorità siano la salute e la sicurezza di tutti. E questa è una preoccupazione centrale anche degli operatori del turismo ...

matteosalvinimi : Ho sentito Luca Zaia questa sta mattina. Se ci sono protocolli che mettono in sicurezza chi va al bar, al ristorant… - petergomezblog : Impianti sciistici, stop europeo? Dalla Baviera ok alla linea italiana, Austria contraria. Macron: “Impossibile apr… - LegaSalvini : #FUGATTI: 'Non ci possono essere Paesi che tengono aperti gli impianti sciistici mentre noi li chiudiamo. Serve un… - DelMoroMassimo1 : RT @ItaliaViva: Basta confronti ideologici fra salute e lavoro, basta demagogia e soprattutto basta il continuo ridicolizzare l'intero comp… - ItaliaViva : Basta confronti ideologici fra salute e lavoro, basta demagogia e soprattutto basta il continuo ridicolizzare l'int… -