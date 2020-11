GF Vip 5 | ennesimo furibondo litigio tra Elisabetta e Pierpaolo | c’entra Giulia Salemi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nella notte chi stava assistendo alla diretta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha assistito all’ennesima lite traGregoraci ePretelli. Nel tessere le lodi del suo fidanzato trentenne, l’ex moglie di Briatore ha fatto delle allusioni ad altri trentenni che sono invece ragazzini; al che Pretelli si è sentito tirare in causa. I due hanno cominciato a rinfacciarsi un po’ di tutto, in primis il fatto che adessosia molto vicino apare molto infastidita dalla cosa e lo ha anche dichiarato, ma giustamente Pretelli le ha fatto notare che ha voltato pagina (cosa che lady Briatore non sembra voler accettare). Da quel momento in poi e per tutta la mattinata i due non si sono più parlati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...