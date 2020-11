Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci | «Non mi fece entrare ad una festa in Sardegna»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Volano stracci tra. La showgirl, nota per aver vinto la prima edizione de ‘La pupa e il secchione’, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Stop’, in cui ha puntato il ditol’ex moglie di Flavio Briatore. L’opinionista, spesso presente nei salotti tv di Barbara D’Urso, ha svelato un retroscena clamoroso sulla quarantenne che secondo i bene informati sarebbe sul punto di lasciare la Casa del ‘Grande Fratello Vip’. leggi anche l’articolo —> Giulia Salemi «accattona»? Parla l’amico tirato in ballo: «Ecco cosa è successo in: «Non miad una ...

Francesca Cipriani ha affermato che una volta Elisabetta Gregoraci ha fatto in modo che lei non potesse partecipare ad una festa in Sardegna, facendole impedire l’accesso all’evento perché non gradiva ...Francesca Cipriani ha svelato un aneddoto riguardante Elisabetta Gregoraci in un'intervista concessa al settimanale Stop.