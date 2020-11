Femminicidio nella notte a Roveredo. È il terzo della giornata di ieri (Di giovedì 26 novembre 2020) Un altro Femminicidio, nella notte, a Roveredo. Un uomo di 33 anni ha ucciso a coltellate la sua compagna, di soli 34 anni. La coppia aveva due bambini piccoli. È il terzo omicidio nella giornata di ieri. Proprio ieri che sarebbe dovuta essere la giornata contro la violenza sulle donne. Sembra quasi un assurdo controsenso. Suona come un terribile ed agghiacciante affronto a quella che sarebbe dovuta essere la giornata simbolo del rispetto nei confronti della figura della donna, ma che si è invece trasformata nell’incubo della furia cieca di uomini senza scrupoli, che hanno strappato via dalle braccia dei loro cari le vite di queste donne. Il ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Un altro, a. Un uomo di 33 anni ha ucciso a coltellate la sua compagna, di soli 34 anni. La coppia aveva due bambini piccoli. È ilomicidiodi. Proprioche sarebbe dovuta essere lacontro la violenza sulle donne. Sembra quasi un assurdo controsenso. Suona come un terribile ed agghiacciante affronto a quella che sarebbe dovuta essere lasimbolo del rispetto nei confrontifiguradonna, ma che si è invece trasformata nell’incubofuria cieca di uomini senza scrupoli, che hanno strappato via dalle braccia dei loro cari le vite di queste donne. Il ...

QuotidianPost : Femminicidio nella notte a Roveredo. È il terzo della giornata di ieri - Una_Gioia_Mai : Ieri, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'università di Messina ha ricordato le vittime… - infoitinterno : Femminicidio nella notte a Roveredo in Piano - TGR Friuli Venezia Giulia - ilmetropolitan : #Pordenone: #femminicidio nella #notte, compagno #vittima arrestato -- - LucaDurante1 : Non c'è fine, non c'è pace. Sembra una maledizione. Rip, ragazza ?? Femminicidio nella notte: uccisa una donna di… -