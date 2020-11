Dpcm Natale, governo verso la quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero. Limiti anche a spostamenti tra Regioni gialle (Di giovedì 26 novembre 2020) Il governo sta valutando di imporre una quarantena obbligatoria di due settimane per chi andrà all’estero durante le vacanze natalizie. L’obbligo potrebbe essere contenuto nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4 dicembre e sarebbe accompagnato da un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza aggiorni la lista dei Paesi a rischio. La mossa dell’esecutivo, anticipata dal Corriere della Sera, punta ad evitare il rischio di una risalita della curva dei contagi, analogamente a quanto accaduto la scorsa estate. Oggi, 26 novembre, si terrà una riunione tra governo e capidelegazione in cui si affronteranno tutti i nodi ancora aperti in vista del nuovo Dpcm, poi è previsto il confronto con i governatori. “Noi la curva vogliamo tenerla bassa, sia a dicembre che a gennaio, e per farlo ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilsta valutando di imporre unadi due settimane per chi andrà all’estero durante le vacanze natalizie. L’obbligo potrebbe essere contenuto nel nuovoche entrerà in vigore il 4 dicembre e sarebbe accompagnato da un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza aggiorni la lista dei Paesi a rischio. La mossa dell’esecutivo, anticipata dal Corriere della Sera, punta ad evitare il rischio di una risalita della curva dei contagi, analogamente a quanto accaduto la scorsa estate. Oggi, 26 novembre, si terrà una riunione trae capidelegazione in cui si affronteranno tutti i nodi ancora aperti in vista del nuovo, poi è previsto il confronto con i governatori. “Noi la curva vogliamo tenerla bassa, sia a dicembre che a gennaio, e per farlo ...

Corriere : ?? Chi sceglierà di andare all’estero per le vacanze natalizie, al ritorno dovrà osservare un periodo di quarantena… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: verso Dpcm di Natale, allo studio quarantena per chi rientra dall’estero e limiti a… - andrea_falivene : RT @Corriere: ?? Chi sceglierà di andare all’estero per le vacanze natalizie, al ritorno dovrà osservare un periodo di quarantena obbligator… -