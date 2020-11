Diego Armando Maradona autopsia effettuata, causa della morte: il “sospetto” dietro l’infarto (Di giovedì 26 novembre 2020) 26 novembre 2020. Diego Armando Maradona si è spento ieri all’età di 60 anni. A poche ore di distanza dalla morte è stata effettuata l’autopsia preliminare che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe stabilito che l’ex calciatore è morto per un’ «insufficienza cardiaca acuta», evidenziata in un paziente con miocardiopatia dilatativa. Nelle ultime ore diverse voci si sono fatte spazio: dietro l’infarto, che ha sorpreso l’allenatore nella sua casa del Tigre, quartiere bene di Buenos Aires, per alcuni potrebbe esserci lo spettro degli eccessi che hanno minato il fisico del campione. leggi anche l’articolo —> Maradona Gianni Minà: «È stato criminalizzato, al contrario di Platini», l’aneddoto mai detto In un articolo di Libero di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) 26 novembre 2020.si è spento ieri all’età di 60 anni. A poche ore di distanza dallaè statal’preliminare che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe stabilito che l’ex calciatore è morto per un’ «insufficienza cardiaca acuta», evidenziata in un paziente con miocardiopatia dilatativa. Nelle ultime ore diverse voci si sono fatte spazio:, che ha sorpreso l’allenatore nella sua casa del Tigre, quartiere bene di Buenos Aires, per alcuni potrebbe esserci lo spettro degli eccessi che hanno minato il fisico del campione. leggi anche l’articolo —>Gianni Minà: «È stato criminalizzato, al contrario di Platini», l’aneddoto mai detto In un articolo di Libero di ...

