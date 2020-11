Bufera social su Carmen Di Pietro | ? L' ho cancellato dopo le minacce

(Di giovedì 26 novembre 2020) Novella Toloni La showgirl è stata travolta da critiche eper il fotomontaggio condiviso sulla sua pagina Instagram. A poche ore dalla polemica lei, al Giornale.it, ha raccontato cosa è successo davverola pubblicazione del post La morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo intero. Suisi moltiplicano i post e i commenti celebrativi al campione, ma qualcuno di questi ha scatenato una vera e propria polemica. L'ultimo saluto che la showgirlDiha dedicato al Pibe de Oro, infatti, ha scatenato un'ondata di critiche e lei oggi, a poche ore dagli eventi, spiega: "L'ho dovuto cancellare non per le critiche ma per le". Subitol'annuncio della scomparsa di Maradona suisono comparsi ...

dukana2 : RT @serebellardinel: Nella #giornatacontrolaviolenzasulledonne,dopo la bufera scoppiata sui social su #DettoFatto,#Salini sospende la trasm… - salernonotizie : Bufera social su spot sexy su come fare la spesa, la Rai sospende programma - Affaritaliani : #coronavirus, #vaccino Critiche alle parole di #Galli e il tweet di #Gassmann... / LEGGI ?? - Affaritaliani : @DettoFattoRai2 CHOC Bufera social contro il programma ritenuto 'squallido' oltre che irrispettoso e lesivo dell'im… - m_spagna : RT @serebellardinel: Nella #giornatacontrolaviolenzasulledonne,dopo la bufera scoppiata sui social su #DettoFatto,#Salini sospende la trasm… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera social

Il Corriere della Città

Maradona, dopo la sua scomparsa, è stato vittima di un assurdo episodio che ha avuto luogo su Twitter e riguarda la pop star ...Detto Fatto e Bianca Guaccero nell’occhio del ciclone: programma sospeso in attesa di ulteriori provvedimenti, si legge da più fonti, dopo il tutorial su come fare la spesa in modo sexy andato in onda ...