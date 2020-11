Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 25 novembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 25 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Nome di donna ha totalizzato 2778 spettatori (11.80% di share). La puntata del programma All Together Now su Canale5 ha conquistato 3150 spettatori (14.94%). Il film Hercules – La leggenda ha inizio su Italia1 ne ha avuti 1599 (6.21%); su Rai2 la serie TV L’Alligatore ha portato a casa 1038 spettatori (4.44%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 1962 spettatori (8.60%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 804 spettatori (3.47%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 927 (3.39%). Ascolti tv Access prime ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 26 novembre 2020)dei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Nome di donna ha totalizzato 2778 spettatori (11.80% di share). La puntata del programma All Together Now su Canale5 ha conquistato 3150 spettatori (14.94%). Il film Hercules – La leggenda ha inizio su Italia1 ne ha avuti 1599 (6.21%); su Rai2 la serie TV L’Alligatore ha portato a casa 1038 spettatori (4.44%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 1962 spettatori (8.60%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 804 spettatori (3.47%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 927 (3.39%).tv Access prime ...

