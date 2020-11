Xbox per Android e iOS si aggiorna: gamerpic personalizzate (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’app Xbox si è recentemente aggiornata per Android e iOS introducendo la possibilità di impostare gamerpic personalizzate e altre novità. Changelog Immagini del giocatore personalizzate Imposta la tua immagine giocatore dalla galleria del telefono o scegli un’immagine dalla raccolta Xbox. Per iniziare, tocca la gamerpic nella scheda del profilo. Visualizza i tuoi giochi Visualizza e gestisci tutti i tuoi giochi da remoto, incluso il catalogo Game Pass. La nuova sezione dei giochi di trova nella scheda raccolta personale. Screenshot: Download La nuova versione di Xbox è disponibile al download per Android e iOS nei rispettivi store digitali. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’appsi è recentementeta pere iOS introducendo la possibilità di impostaree altre novità. Changelog Immagini del giocatoreImposta la tua immagine giocatore dalla galleria del telefono o scegli un’immagine dalla raccolta. Per iniziare, tocca lanella scheda del profilo. Visualizza i tuoi giochi Visualizza e gestisci tutti i tuoi giochi da remoto, incluso il catalogo Game Pass. La nuova sezione dei giochi di trova nella scheda raccolta personale. Screenshot: Download La nuova versione diè disponibile al download pere iOS nei rispettivi store digitali. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei ...

