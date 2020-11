Virus, arrivano milioni per i buoni spesa come sono divisi per i comuni e come averli (Di mercoledì 25 novembre 2020) La pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale riporta anche una tempistica: 'Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto...'. In Umbria ben 81 comuni avevano adottato la ... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 novembre 2020) La pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale riporta anche una tempistica: 'Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto...'. In Umbria ben 81avevano adottato la ...

RobertoBurioni : Dopo i giorni del terrore e del dolore, arrivano i giorni in cui cominciamo a immaginare la nostra vittoria contro… - mamopattarini : RT @lucianocapone: Arrivano gli 'Ndra Vax. Non bastava Ingroia con la 'ndangheta che avrebbe creato il virus, c'è pure Gratteri che lanci… - lellagentilin : RT @lucianocapone: Arrivano gli 'Ndra Vax. Non bastava Ingroia con la 'ndangheta che avrebbe creato il virus, c'è pure Gratteri che lanci… - TeodoroMiano : RT @lucianocapone: Arrivano gli 'Ndra Vax. Non bastava Ingroia con la 'ndangheta che avrebbe creato il virus, c'è pure Gratteri che lanci… - LaurangelsLaura : @GassmanGassmann Il problema dell'Italia è il degrado. Puoi vaccinare, ma se le persone non arrivano a fine mese, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus arrivano Virus, arrivano milioni per i buoni spesa come sono divisi per i comuni e come averli Il Messaggero Ferrara, la lotta al virus nelle Cra. Romagnoni: «Tamponi rapidi, la nostra arma»

Il medico Asl analizza la situazione nelle case protette, i nuovi alert a Mirabello e a Ferrara: «Nessun collegamento tra i focolai scoppiati il mese scorso nelle tre grandi strutture cittadine» ...

Virus, zona arancione fino a dicembre Un milione di tamponi contro l'epidemia

PERUGIA L’Umbria resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti, firmato ieri una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative anche ...

Il medico Asl analizza la situazione nelle case protette, i nuovi alert a Mirabello e a Ferrara: «Nessun collegamento tra i focolai scoppiati il mese scorso nelle tre grandi strutture cittadine» ...PERUGIA L’Umbria resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti, firmato ieri una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative anche ...