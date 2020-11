Violenza sulle donne tra stereotipi e pregiudizi | ‘Lei voleva lasciarlo | lui era un brav’uomo’ E spesso il femminicidio si ‘giustifica’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ‘Non è normale che sia normale’. Perché no, non è normale – ancor di più in una società come la nostra, sempre in evoluzione (o che almeno cerca di esserlo)- che solo in Italia dal 2000 all’ottobre del 2020 si contano 3.344uccise. Per mano di compagni, ex mariti, fidanzati, conviventi. E quasi sempre ilsi consuma tra le mura di casa, quelle che dovrebbero proteggerle. Farle sentire al sicuro. Botte, pugnalate, aggressioni con l’acido, benzina. Tutto purché si cancelli quella donna, ritenuta ‘non essenziale, non importante, persona non degna di continuare a vivere’.Ma l’amore è ben altro: è fiducia, stima, è libertà di essere se stesse. E’ indipendenza, non dipendenza. Non è asfissiante, non ti fa vivere con il fiato sul collo. E questo andrebbe detto a chi invece quelle mani al collo le ha strette davvero. Per uccidere la compagna. ...