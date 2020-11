Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020)DEL 25 novembreORE 07:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD DOVE SI STA IN CODA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24 IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA LINEA METRO A PER SOSTITUZIONE DI QUADRI ELETTRICI DA OGGI FINO A SABATO 28 NOVEMBRE RICORDIAMO CHE FINO AL 15 ...