Ultime Notizie Roma del 25-11-2020 ore 15 | 10

Romadailynews radiogiornale un ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Io sono in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico di vaccini che stiamo costruendo il cui acquisto sarà centralizzato è gestito dallo stato lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza parlando in un incontro on-line organizzato da RCS Academy L'Italia ha aggiunto iniziato a lavorare nel mese di maggio per promuovere una iniziativa Europea nel campo dei vaccini La Commissione Europea ha approvato il testo contratto per un vaccino anti covid con l'azienda farmaceutica moderna ma il contratto prevede l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli stati membri dell'Unione Europea più un'opzione per richiedere fino a ulteriori 80 milioni di dosi Da fornire una volta che il vaccino si sia dimostrato sicura di sé contro il covid

