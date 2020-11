Tragedia in una scuola di Palermo: bambina di 10 anni batte la testa e muore (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bimba di 10 anni è morta a scuola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva educazione fisica, sarebbe caduta, battendo violentemente la testa. La Tragedia è avvenuta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bimba di 10è morta a. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva educazione fisica, sarebbe caduta,ndo violentemente la. Laè avvenuta ...

marcofurfaro : La colpa è di chi abusa, violenta, stupra. Sempre. La colpa non è della vittima. Mai. Sono regole semplici, element… - luigidimaio : Il terremoto in Irpinia causò la morte di quasi 3000 persone. Una sofferenza inaudita che ha sconvolto l’intero Pae… - AzzolinaLucia : Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia… - maryfagi : RT @riktroiani: ++ Tragedia a #Palermo. Cade a #scuola, muore una bimba di 10 anni. La piccola sarebbe scivolata, durante educazione fisica… - cstambul : @nonmiavretemai2 Una pizza e un paio di birre. Nel 2018 invece mi sarei comprato tutta Manhattan! Che tragedia! -